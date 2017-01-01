YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Söke'de Karadeniz horonu ve Ege zeybeği 15. kez buluştu

Söke'de Karadeniz horonu ve Ege zeybeği 15. kez buluştu



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke ve Kuşadası olmak üzere, yörede yaşayan Karadenizliler Söke'nin Ovacık mevkiinde buluştu.

Karadenizliler Yayla Şenliği'nin bu yıl 15.'si gerçekleştirildi. Söke ve Kuşadası Karadenizliler Derneleri tarafından düzenlenen şenlikte Karadeniz Horonu ile Ege'nin Zeybeği bir kez daha buluştu.

Şenliğe Karadenizli sanatçılar Mehmet Yılmaz, Meryem Akyüz, Mustafa Bayraktar, Muhammet Yamaç, Aytekin Öztürk, Oğuz Demirci, Samet Piyaleoğlu, Muzaffer Meydan, Murat Çırak ve Gökhan Kaya renk kattı. Halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve Karadeniz'e özgü yöresel ürün stantlarının yer aldığı Karadenizliler Yayla Şenliği'nde Söke ve Kuşadası başta olmak üzere bölgede yaşayan Karadenizliler adeta hasret giderdi. Şenliğe katılanlar arasında Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran da yer aldı. Başkan Toyran, Anneler Günü'ne rastlayan Karadenizliler Şenliği'nde Anneleri unutmadı çiçek dağıttı, günlerini kutladı.

Söke Karadenizliler Derneği Başkanı Salih Çelik; "Gerek içerik gerekse vatandaşlarımızın ilgisi ve katkısıyla her geçen yıl daha çok ilgi gören ve büyüyen şenliğimize Söke Belediyesi başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(LT-MB-Y)



15.05.2017 13:57:23 TSI

NNNN

