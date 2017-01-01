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6. Fiziksel Kimya Kongresi BEÜ ev sahipliğinde başladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:48
6. Fiziksel Kimya Kongresi BEÜ ev sahipliğinde başladı
6. Fiziksel Kimya Kongresi BEÜ ev sahipliğinde başladı

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - 6. Fiziksel Kimya Kongresi 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde düzenleniyor.
Dedeman Otel Karaelmas Konferans Salonu'nda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen ve kongre katılımcıları ile birlikte kongrenin açılışı gerçekleşti. Açılış konuşmaları Kongre Başkanı Prof. Dr. Baki Hazer, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu tarafından gerçekleştirildi ve tüm konuşmalarda temel bilimlerin önemine vurgu yapıldı. Konuşmaların ardından kongrenin ilk oturumuna geçildi.
İlki 2002 yılında Ege Üniversitesince, ikincisi ve üçüncüsü Balıkesir Üniversitesince, dördüncüsü Pamukkale Üniversitesince, beşincisi Necmettin Erbakan Üniversitesi ile KTO Karatay Üniversitesince tertip edilen Kongrenin altıncısı ise Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Kongre ile fiziksel kimya alanında çalışan araştırmacılar ve bilim insanları en son araştırma sonuçlarını ve mevcut bilimsel-teknolojik gelişmeleri sunma ve paylaşma fırsatı bulacak.
Kongreye; Elektrokimya, Enerji Kaynakları, Enzim Kinetiği, Fiziksel Organik Kimya, Kataliz, Kimyasal Kinetik, Malzeme Bilimi, Nanoteknoloji, Polimer Kimyası, Spektroskopi, Yüzey Kimyası ve Kolloidler, konularında bilgilerini paylaşmak üzere 20 davetli konuşmacının yanı sıra 130 katılımcı iştirak ediyor. 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında 4 gün süreyle Dedeman Otel Karaelmas Konferans Salonu'nda devam edecek olan kongrede 75 sözlü sunum ve 65 poster sunumu olmak üzere toplam 140 adet bilimsel aktivite gerçekleştirilecek.
(SÖ-SÖ-Y)

15.05.2017 13:57:40 TSI
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