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Eserler anneler için söylendi



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DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, Anneler Günü dolayısıyla bir program hazırladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla bir program düzenledi. Programda Denizli Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği(TSM) Korosu anneler için birbirinden güzel sanat müziği eserlerini seslendirdi. Büyükşehir Sanat Merkezinde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve çok sayıda davetli katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Selim Öztaş ve eşi Neşe Öztaş ile TSM Korosu sanatçıları birbirinden güzel eserleri anneler için seslendirdi.

Karşılıksız ve sınırsız sevgiyi, şefkati ve fedakarlığı annelerden öğrendiklerini belirten Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, "Hayattaki en kıymetli hazinelerimiz annelerimizdir. Onların ellerinden öpelim, çok sıkı sarılalım. Bu toprakların vatan olmasında kanıyla canıyla her şeyi ile mücadele eden aziz şehitlerimizin annelerini, bütün anaları saygı ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

(MT-



15.05.2017 14:00:26 TSI

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