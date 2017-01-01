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Selçuklu Belediyesine, TKB'den ödül



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Aya Elenia Müzesi restorasyon çalışması ile Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışmasında ödüle layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği Sivas Buluşmasında, bu yıl ilk kez düzenlenen Müzeler Yarışmasının ödülleri verildi. Müze Özendirme Yarışmasında Aya Eleni Müzesi çalışması ile Selçuklu Belediyesi sekizinci yılda sekizinci ödülü almanın gururunu yaşadı. Selçuklu Belediyesinin ödülünü, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Şükrü Koyuncu aldı.

Ulusal düzeyde birçok projesi ödül alan Selçuklu Belediyesi tarihi ve kültürel çalışmalara sağladığı katkı ile ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Selçuklu Belediyesi, Tarihi Kentler Birliğinden geçtiğimiz yıllarda Sille Şapeli Zaman Müzesi, Gevale Kalesi Arkeolojik Kazısı, İki Yakanın Buluşması-Sille Deresi projeleri, Sille Sokak Sağlıklaştırma ve Restorasyon Projeleri gibi farklı çalışmalarla birçok kez süreklilik ve başarı ödüllerine layık görülmüştü. Selçuklu Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenlenen Müze Özendirme Yarışmasında aldığı ödül ile ödül koleksiyonuna bir yenisini daha eklemiş oldu.



"Aya Elenia Müzesi"

Selçuklu Belediyesi "Tarihe Vefa" projesi kapsamında Sille'de yer alan Sille Aya Elenia Müzesinde restorasyon çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında müzenin bütün duvarları, kubbesi ve örtüsü yenilendi, yalıtımı tekrar yapılarak tahta zemin indirmesi gerçekleştirildi ve zemin sağlamlaştırması yapıldı. Ayrıca müze içerisinde bulunan geç döneme ait Hazreti İsa, Hazreti Meryem ve havarilere ait resimlerin restorasyonu tamamlandı. Restorasyon çalışmaları tamamlanan müze 2013 yılında hizmet vermeye başladı.

(US-AH-Y)



15.05.2017 14:03:16 TSI

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