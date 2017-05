YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzce'de Gençlik Haftası kutlamaları yürüyüş ile başladı

Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Haftası yürüyüş ile başladı.

Kutlamalar 'Gençlik yürüyüşü' ile başladı. İstanbul Caddesinden Anıtpark'taki tören alanına kadar gençler ve sporcular ellerinde dev bayrak ile yürüdüler.

Anıtpark'ta Sayfı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

"Türkiye Cumhuriyeti gençlere emanet"

Dereci gençlerin gayreti ve özverisi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşatılacağını dile getirerek "Her yıl kutlanan bu önemli haftanın açılışını gençlerle yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük, itibarlı bir ülkede yaşıyoruz. Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluk içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluklarımızdandır. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni omuzlarınızda yükselteceksiniz. Ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içerisinde üstesinden gelinemeyecek bir sorunun olmayacağını unutmamalısınız. Birliğimize yönelik her türlü saldırı karşısında daha fazla kilitlenerek hiç bir kimsenin hangi amaçla olursa olsun birliğimizi bozmasına izin vermemelisiniz. Ay Yıldızlı bayrak altında sonsuza kadar yaşayacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Gençlik yarınların teminatıdır. Yarınlarımızın umudu olan gençler azimli, gayretli, kararlı, çalışkan, üretken olurlarsa, vatanı için canını seve seve feda ederse devletimiz emin ellerde demektir" dedi.

"Bizi yenilmez yapan manevi değerler"

İl Müdürü Feyzullah Dereci Sakarya'da, Çanakkale'de ve 15 Temmuz Darbe girişiminde bu milleti yenilmez yapan şeyin milli ve manevi değerler olduğunu kaydederek "Daha dün 15 Temmuz gecesinde bu devletin bütün değerleri altüst edilerek, bütün inançları ayaklar altına alınarak kutsal vatanımıza darbe girişiminde bulunulmuştu. Ülke yönetimini ele geçirmek isteyen vatan haini, memleket ve bayrak düşmanı, kendini bilmez soysuzlar Memleket sevdalısı bu asil millet Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokağa çıkmış ve vatanımıza sahip çıkmıştır. Bizler bu hain girişimi asla unutmayacağız. Sakarya'da, Çanakkale'de ve 15 Temmuz'da bu milleti yenilmez yapan milli manevi değerlerdir. Bahar kadar güzel güneş kadar sıcak hislerle vatan sevgisini pekiştirmeliyiz. Yarınlara hazırlanan gençler olarak bilgimizi arttırırken milli ve manevi değerlerimize daha sıkı sarılmalıyız" diye konuştu.

"Spor yapın"

Gençlere kötü alışkanlıklardan uzak durup spora yönelmeleri tavsiyesinde bulunan Dereci konuşmasına şöyle devam etti: "Geleceğin teminatı gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak durmalı, spora ve vücut sağlığına önem vermeli. İnternet, sosyal medya beyninizi teslim alan, yüreğinizi işgal eden her türlü görüntüden uzak durmalısınız. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor."

Dereci'nin konuşmasının ardından tören halk oyunları, Cimnastik, judo ve karate gösterileri ile devam etti.

15.05.2017 14:03:22 TSI

