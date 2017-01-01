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Amra Dans ekibi yine büyüledi



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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Amra Kafkas Dans ekipleri geleneksel halk oyunları dansları ile büyüledi.

Kocaeli'nin en eski dans ekiplerinden olan Amra Kafkas Dans Ekibi, geleneksel gösterilerine bu yılda devam etti. Önceki gün Yahya Kaptan'da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenledikleri gösterilerle kendilerini izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan Amra Kafkas Dans Ekibi yine sahnenin tozunu attırdı. Akmis Seyahat'in de sponsorları arasında olduğu gösteriye İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Akmis Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Karaalp, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Onur Kurulu Üyesi Bünyamin Akman çeşitli sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kafkas yöresine ait en ünlü oyunların sergilediği gecede basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Amra Kafkas Dans Ekinleri eğitmeni İlker Yar, "Bu gösteriyi hazırlamak için hem eğitmenler hem de öğrenciler olarak çok çalıştık. Bugün de böyle bir ilgi görmek bizi gerçekten mutlu etti. İlerdeki süreçte daha güzel projelerimiz elbette ki olacak" dedi.

Gösteri de ünlü Kama sanatçısı Metin Baybora'da sahne alan isimler arasında yer aldı. 19.00'da başlayan program 21.30'da sona erdi.

(GY-Y)



15.05.2017 14:04:47 TSI

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