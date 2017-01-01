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Klimatoloji Çalışmalarında Yeni Eğilimler Çalıştayı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde, 'Klimatoloji Çalışmalarında Yeni Eğilimler Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Taner Zafer Koyuncu Konferans Salonu'nda gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay, düzenlenen çalıştayla ülkedeki klimatoloji çalışmalarının genel durumu ve önemi hakkında bilgi paylaşımı yapılmasının, toplumsal farkındalığın oluşturulmasının, araştırmacılar arasında gerekli iletişimin sağlanmasının ve sorunlara ortak çözüm aranmasının hedeflendiğini ifade etti. Özbay, "Klimatoloji biliminin araştırma konusunu oluşturan iklim, bir yerdeki atmosfer olaylarının genel karakterlerini, etkilerini ve sonucunu ifade eder. Ünlü Fransız düşünür Montesquieu 'İklim imparatorluğu, bütün imparatorlukların birincisidir' ifadesiyle iklimin coğrafi ortamın yaşanabilir olmasını belirleyen en önemli unsur olduğunun altını çizmiştir. Doğadaki diğer unsurlar gibi iklim de zaman içinde değişimler gösteren dinamik bir niteliğe sahiptir. Bu durum iklimin büyük ölçüde etkilediği diğer fiziksel ve kültürel çevre özelliklerinin de dinamik olması sonucunu doğurmuştur. Dünya, 'Küresel ısınma1 kavramıyla 19. yüzyılda tanıştı. Ama popülerlik kazanması 20. yüzyılın sonlarında oldu. Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünya genelinde daha sık işitir olduğumuz sel, taşkın, sıcak dalgaları, kuraklık, çölleşme ve küresel ısınma gibi iklim olaylarındaki artış ve bunların toplumlar üzerindeki maddi ve manevi olumsuz etkileri klimatoloji alanındaki çalışmaların önemini bir kere daha vurgulamaktadır. İklim özelliklerinin büyük ölçüde bölgesel ve yöresel ölçekte farklılıklar gösterdiği ülkemizde bu önemli unsurun yeterince tanınarak değerlendirilmesi, sağladığı olanakların ve yarattığı sorunların dikkate alınması güncel ve geleceğe yönelik planlama ve uygulama çalışmalarında büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, yapmış oldukları çalışmalar ve yayınlarla ülkemizi uluslararası platformda temsil eden birbirinden değerli meslektaşlarımız klimatoloji çalışmalarındaki güncel eğilimleri ve araştırma konularını bize sunacaklar. Bu çalıştaydan çıkan sonuçların, ülkemize, üniversitemize ve de akademik camia ya katkı sağlamasını diliyorum ve başarılı bir çalıştay geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Nurgül Özbay'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Karakaş, çalıştayın tüm katılımcılar ve öğrenciler için faydalı geçmesini diledi.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan çalıştayın ilk oturumunda, Prof. Dr. Murat Türkeş, Prof. Dr. Korkut Ata Sungur'un hayat hikayesini ve klimatoloji çalışmalarına yaptığı katkıları anlattı.

(CKT-DA-Y)



15.05.2017 14:07:32 TSI

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