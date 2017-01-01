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Başkan Yağcı Hıdırellez etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Vezirhan'da düzenlenen Köprülü Mehmet Paşa'yı Anma ve Hıdırellez Şenliklerine katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can, Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mefail Ateş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Durmuş ve köy muhtarlarına şanlı Türk bayrağını takdim eden Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, futbol turnuvalarında dereceye giren sporculara kupalarını taktim etti.

(CKT-DA-Y)



15.05.2017 14:08:54 TSI

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