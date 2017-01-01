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Kütüphaneye farklı bakış açısı " Genç Dönüşüm Kütüphanesi"



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Genç Dönüşüm Kütüphanesi, Kocaeli Kitap Fuarı'nda kitapseverlere farklı bir bakış açısı katıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Genç Dönüşüm Kütüphanesi adı altındaki etkinlik ilgi çekiyor. Pazardan alınan kasaların rafa, araba lastiklerinin tabureye, ahşap makaraların masaya dönüştüğü kütüphane ile hem atıkların geri dönüşümü, hem de kitap okuma alışkanlığı özendiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu sene 9.'sunu gerçekleştirdiği Kocaeli Kitap Fuarı'nda birbirinden anlamlı stantlar ve etkinlikler kitapseverler ile buluşuyor. Birkaç üniversite öğrencisinin toplanıp Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi'nin kütüphanesini daha cazip ve ilgi çekici olmasını istemesi ile başlayan Genç Dönüşüm Kütüphanesi standı, farklı kimliğiyle fuardaki yerini aldı. Günümüzde çevre sorunlarının tüm ekolojik dengeyi tehdit eder hale geldiğini belirten Genç Dönüşüm Kütüphanesi sorumluları, günlük hayatın ve sadeliğin yitirilmesi ile tüketimin arttığı, bunun da insanları bilgi ve üretimden mahrum bıraktığı görüşü ile bu çalışmayı yürüttüklerini dile getiriyor. Proje ile sadece bir kütüphane kurmayı değil, aynı zamanda kullanılmayan ve atık malzemelerin nasıl faydalı bir şekle getirildiğini görmeyi amaçladıklarını belirtiyor.

Genç Dönüşüm Kütüphanesi standında kullanılmayan ve atık eşyalardan dönüştürülen malzemeler bulunuyor. Kitapların bulunduğu raflar, pazarlarda atılan kasalardan oluşuyor. Ahşap makaralardan masanın, araba lastiklerinden taburelerin olduğu kütüphaneye uğrayan kitapseverler kitapları bir başka inceliyor. İlgiyle karşılanan kütüphane Kocaeli Kitap Fuarı süresince kitapseverlerin beğenisine sunuluyor.

(GY-Y)



15.05.2017 14:10:09 TSI

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