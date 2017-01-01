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Ensar Vakfı'ndan öğrenciler yararına kermes

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:12
Ensar Vakfı'ndan öğrenciler yararına kermes
Ensar Vakfı'ndan öğrenciler yararına kermes

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Ensar Vakfı Bilecik Şube tarafından öğrenciler yararına kermes açıldı.
Kermes törenine, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve kurum müdürleri katıldı. Kermeste açılış konuşması yapan Ensar Vakfı Bilecik Şube Başkanı Cengiz Çelik, "Vakfımız 165 şubesiyle Türkiye genelinde faaliyetlerine devam ediyor. Tabii ki her açılışta şunu diyoruz unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanların birinci hedefi Ensar Vakfı idi. Dostlarımız bunu çok yakından takip ediyorlar. Rabbim inşallah kimin hak yolda olduğunu kimin hak rızasında uğraştığını çok daha iyi gördü. Bundan sonra da inşallah o hainlerin yapmış olduğu bu darbeyi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şuanda vakfımız bünyesinde 100 öğrencimiz var. Bunların bir kısmı erkek öğrenci, bir kısmı da kız öğrencilerimiz. Bunların bir takım ihtiyaçları için bu kermesler düzenleniyor" dedi.
"Ülkemizin medeniyet yolculuğunda uzun ince bir yoldayız"
Ülkenin medeniyet yolculuğunda uzun ince bir yolda olduğunu ifade eden Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Bazen gündüz oluyor, bazen gece oluyor. İşte Ensar Vakfı gibi gönüllü vakıflarımız bu yolculuğumuzda yolumuzu aydınlatan meş'aleler. Manevi temellerimizi oluşturan ve bunu maddiyata çevirerek gençlerimizi yetiştiren müesseseler Bilecik'imizde çok şükürler olsun geç de olsa bunu açtık. Geçen kısa süre içerisinde süren bir organizasyonla bunu yurdu olan bir Ensar Vakfı haline dönüştürdük" dedi.
Konuşmaların ardından edilen dualar eşliğinde açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.
(CKT-DA-Y)

15.05.2017 14:12:11 TSI
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