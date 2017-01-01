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Cumhuriyet Başsavcılığından cinayet açıklaması



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Kilim İlçesinde yaşanan olayla alakalı yazılı bir açıklama yaptı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Kilimli İlçesinde yaşanan tartışma sonrası bir kişinin hayatı kaybettiği olayla ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığını belirtti. Yağız, yaptığı açıklamada, "Kilimli ilçesinde 14 Mayıs 2017 günü meydana gelen adam öldürme olayı ile ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Kasten öldürme suçundan şüpheli E.D.'nin Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne olayda kullanılan suç aletiyle birlikte teslim olmuştur. Olaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmektedir" dedi.

(SÖ-SÖ-Y)



15.05.2017 14:37:23 TSI

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