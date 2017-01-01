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Türkiye'de ilk defa Antik Kentte Olimpik Gün kutlaması

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:14
Türkiye'de ilk defa Antik Kentte Olimpik Gün kutlaması
Türkiye'de ilk defa Antik Kentte Olimpik Gün kutlaması
- Türkiye'de ilk defa Stratonikeia antik kentinde 'Olimpik Gün' düzenlendi. Antik Kentte düzenlenen etkinliklere Milli Güreşçi ve Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayık,Türkiye Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Bilal Porsun da katıldı.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek antik kentte farklı okullardan 700 öğrenci, ip atladı, topaç çevirdi, bilye oynadı.
Tüm dünyada Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Milli Olimpiyat Komiteleri tarafından 'Hareket et', 'Öğren', 'Keşfet' sloganı ile kutlanan ve ülkemizde de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) ekinlikleri ile gelenekselleşen Olimpik Gün'ün bu yılki ikinci organizasyonu, Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Stratonikeia Antik Kentinde düzenlendi. Stratonikeia Antin kentinde Antik Çağ Spor Oyunları teması ile planlanan Olimpik Gün etkinliklerine 700 öğrenci katıldı.
Öğrenciler Stratonikeia Antik Kent'te kurulan alanlarda mini futbol, basketbol, voleybol, eğlenceli atletizm, halat çekme, bilek güreşi, ok atma, çember çevirme, topaç oynama ve yön bulma gibi geleneksel Türk çocuk oyunları ile spor dallarını tanıma, spor yapma ve eğleme imkanı yakaladı. Etkinlikler, tüm öğrencilere Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener imzalı Olimpik Gün Sertifikası verilecek.
Etkinliğe katılan çocuklar, "Çok mutluyuz. Olimpik günde atletizm, ip çekme, halat çekme, değişik etkinlikler yaptık. Bundan da çok mutluyuz. Bu etkinliklerin daha çok ilerletilmesine, daha çok küçüklerimizin de öğretilmesine büyüklerimize anlatılmasına, büyüklerimizden fikirler alınmasına, eski oyunların devam ettirilmesini istiyoruz" dedi.
Muğla'da 6 yıldır 'Otantik Çocuk Oyunları Şenliği' düzenleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, "Biz Metinbilim Enstitüsü Derneği olarak 6 yıldır Yerkesik'te Otantik Çocuk Oyunları Şenliğini düzenliyoruz. Bu sene 7'incisini 20-21 Mayıs tarihleri arasında yine Yerkesik'te gerçekleştireceğiz. Bugün de burada Metinbilim Enstitüsü Derneği olarak bize yapılan teklif üzerine Vilayetin, Olimpiyat Komitesinin ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonunda beraberiz. Metinbilim olarak burada çember çevirme, topaç çevirme, dokuztaş oynama ve bilye oynama gibi oyunlarla bu Olimpik güne katkıda bulunmak için bir aradayız" dedi.
Türkiye Olimpiyat Komitesi Üyesi Seyit Bilal Porsun, "Şu anda dünyada 206 tane Uluslar arası Olimpiyat Komitesine dahil ülkede aynı anda Olimpik Gün şenlikleri kutlanmakta. Biz de bu kapsamda Türkiye olarak değişik bir atmosferde, Stratonikeia antik kentinde antik oyunlarla kutlamaya karar verdik. Güzel bir kutlama olacağını zannediyorum. Bin 300 çocuk katılıyor. Genelde dünyada bu değişik atmosferlerde kutlanıyor. Koşu şeklinde kutlanıyordu. Biz son üç senede Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak bunu 'Keşfet' 'Öğren', 'Hareket et' sloganı ile daha çocuklara yönelik öğrenmeyi, hareket etmeyi, keşfetmeyi, bilgisayarlardan kurtulup sokaklara inmeyi, bahçelerde oynamayı anlatmaya, öğrenmeyi çalışarak kutladık. Bu da dünyanın çok önemini çekti. Uluslar arası Olimpiyat Komitesinin de dikkatini çekti. Dünya ülkelerinin de önemini çekti. Gelişen senelerde diğer ülkelerde koşuyu bırakıp bizim gibi kutlamalara döndüler. Ama bugüne kadar böyle bir antik kentte kutlama olmadı. Bu sene ilk defa deniyoruz. Bu da herhalde hem Türkiye'mizin tanıtımı, hem ülkemizin güzellikleri açısından dünyaya güzel bir örnek olacaktır" dedi.
Milli güreşçi ve Olimpiyat şampiyonu Ahmet Ayık yaptığı açıklamada, "Çok enteresan. Antik kentte ilk defa söyleşi yapacağız. Olimpiyat Komitesinin bu son 8-10 yıldaki aktivitesi ve bu hareketleri Türk sporu için çok iyi olacağına ben çok faydalı olduğuna inanan bir insanım olimpiyat şampiyonu olarak" dedi.
(BT)

15.05.2017 14:13:55 TSI
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