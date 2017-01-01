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VASKİ doğal içme suyu kaynaklarını koruma altına alıyor



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VAN (İHA) - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Abdulvehap Gezgen, Gevaş ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde boşa akan doğal su kaynaklarını koruma altına alarak, halkın kullanımına sunmak için çalışma başlattı.

Abdulvehap Gezgen, beraberindeki VASKİ İçme Suyu Daire Başkanı Rahmi Akkol ve VASKİ Plan Proje Daire Başkanı Harun Şahin ile Gevaş ilçesinde boşa akmakta olan doğal su kaynağını yerinde inceledi. Vatandaşların bu sudan bir an evvel faydalanmaları için yerinde inceleme yapan VASKİ heyetine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi ve Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan da eşlik etti. Gevaş ilçesinin büyük bir bölümüne yetecek olan doğal su kaynağının bakımsız, hijyen koşulları sağlamadığı ve boşa aktığını gören yetkililer, bu durumunun bir an evvel kalıcı çözüm üretilmesi ve vatandaşın kullanımına sunmak için çalışma yapılması talimatını verdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan VASKİ Genel Müdürü Abdulvehap Gezgen, Van'ın büyük bir bölümünün Bejingir su kaynağından çıkan doğal suyla beslendiğini belirterek, "Türkiye'nin nadir kentlerinde bulunan doğal su kaynaklarından biri de Van'dır. Bizimde önceliğimiz, doğal su kaynaklarının sağlıklı ve hijyen koşulları sağlanmasının ardından vatandaşımıza götürmektir. Gevaş ilçesine daha önce yapılan inceleme gezimizde, Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan su kaynağına geldik ve çevre korumasını sağladıktan sonra suyun yeterlilikleri incelendi ve sıkıntı olmadığı çıktı. Bugüne kadar boşa akmakta olan suyu değerlendirmek amaçlı yapacağımız çalışma sonrası Gevaş ilçesi ve çevresinde bulunan yerleşim yerlerini bu suya kavuşturacağız'' dedi.

Bütün çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle koordineli çalışma yürüttüklerini söyleyen Gezgen, ''Bu çalışmamızda bize destek veren Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi ve Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan Beye ayrıca teşekkür ederim'' şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



15.05.2017 14:18:42 TSI

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