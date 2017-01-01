YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Köy enstitülerinin 77. Yılı kutlandı

Köy enstitülerinin 77. Yılı kutlandı



(Fotoğraflı)



Bekir Erdinç

ÇANAKKALE (İHA) - Köy enstitülerinin kuruluşunun 77. yıldönümü Küçükkuyu Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Balıkesir Şubesi tarafından '77. yılın ışığında büyük buluşma' adı altında Küçükkuyu'da kutlandı.

Konuyla ilgili ilk tören liman içindeki Atatürk anıtı önünde köy enstitüleri öğretmenlerin çelenk koyma töreni ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Yeni Kuşak Köy Enstitüler Balıkesir Şube Başkanı Nuri Yılmaz yaptığı konuşmada, Köy enstitülerinin önemini anlattı. Törenin ardından Küçükkuyu Belediye Zeytin Kültür Merkezi'nde günün anısına düzenlenen panel gerçekleştirildi. Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'da çelenk törenine ve panele katılıp öğretmenlere destek verdi.

(GD)



15.05.2017 14:19:58 TSI

NNNN

