Köy enstitülerinin 77. Yılı kutlandı
(Fotoğraflı)
Bekir Erdinç
ÇANAKKALE (İHA) - Köy enstitülerinin kuruluşunun 77. yıldönümü Küçükkuyu Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Balıkesir Şubesi tarafından '77. yılın ışığında büyük buluşma' adı altında Küçükkuyu'da kutlandı.
Konuyla ilgili ilk tören liman içindeki Atatürk anıtı önünde köy enstitüleri öğretmenlerin çelenk koyma töreni ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Yeni Kuşak Köy Enstitüler Balıkesir Şube Başkanı Nuri Yılmaz yaptığı konuşmada, Köy enstitülerinin önemini anlattı. Törenin ardından Küçükkuyu Belediye Zeytin Kültür Merkezi'nde günün anısına düzenlenen panel gerçekleştirildi. Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'da çelenk törenine ve panele katılıp öğretmenlere destek verdi.
(GD)
15.05.2017 14:19:58 TSI
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