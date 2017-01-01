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Salihli Ticaret Borsası şehit ailelerini ağırladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:20
Salihli Ticaret Borsası şehit ailelerini ağırladı
Salihli Ticaret Borsası şehit ailelerini ağırladı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ve yönetimi, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş, Salihli Şube Başkanı Abdullah Varol ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.
Ziyarette, Manisa Şube Başkanı Taydaş ve Salihli Şube Başkanı Varol, Borsa Başkanı Yetiş Aksoy ve yönetim kurulu üyelerine şehit ve gaziler derneğine verdiği desteklerden dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Ziyarette konuşan Borsa Başkanı Aksoy, "Azim ve kararlılıkla milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerimizi, bu uğurda gazilik mertebesine ulaşmış tüm gazilerimizi ve şehitlik mertebesine erişmiş kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Borsa olarak sizlerin her zaman yanınızdayız. Çünkü sizler şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanetisiniz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretiniz için Borsamız adına tekrar sizlere teşekkür ediyorum" dedi.
(BA-ÖND-Y)

15.05.2017 14:20:09 TSI
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