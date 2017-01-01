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Van'da çocuklar yararına çay partisi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Türk Kızılayı Van Şubesi tarafından çocuklar yararına çay partisi düzenlendi.

Türk Kızılayı Van Şubesi Kadınlar Kurulu tarafından kimsesiz çocuklar ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine destek amaçlı çay partisi düzenlendi. Geleneksel hale getirilen çay partisi, bu yıl da büyük bir katılımla yapıldı. Çay partisinden ayrılan kadınlar, bu partinin tekrar yapılmasını ve memnuniyetlerini dile getirdiler.

(MSA-Y)



15.05.2017 14:21:06 TSI

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