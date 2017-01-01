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İldem bölgesine 500 çam fidanı dikildi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2017 yılı ilkbahar dönemi fidan dikim çalışmalarının devam ettiğini ve bugün yapılan çalışma ile Konaklar Mahallesinde 500 çam fidanının toprak ile buluştuğunu söyledi.

FİDANLAR TOPRAK İLE BULUŞUYOR.

İLDEM Bölgesi Büyükbürüngüz Mahallesinde Şahin Tepesi ağaçlandırma alanında toprak düzenlemesi yapılarak YEŞİL ALAN, PİKNİK VE MESİRE ALANI olarak bölge halkına kazandırıldığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Ağaçlandırma çalışması yapılan alanda öncelikle ağaç dikilecek yerler tespit edildi. Çukurlar hazırlandı, çalı ve diğer zararlı otlar temizlendi ve toprak gübrelenerek zenginleştirildi. Ağaçlandırma alanı olarak gerekli düzenleme yapılarak ilk etapta 500çam fidan dikimi Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Boş atıl ve otlar içindeki alan bundan böyle; ağaçların gölgesinde yaşam alanına dönüştürüldü. Bölge halkına hayırlı olsun" dedi.

DİKİLEN FİDANLARIN BEKÇİSİ OLACAĞIZ.

Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu yaptıran Hayırsever Ramazan Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri, Okul yöneticileri ile birlikte 7 ve 8 sınıf öğrencileri yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerde görev almalarından son derece mutlu olduklarını ve dikilen fidanların bekçisi olacaklarını, zaman zaman gelerek bunların bakım ve sulamasını da yapacaklarını söylediler.

DAYANIKLI, HIZLI GELİŞEN VE UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINDAN

Bölgeye çam türü fidanların dikildiğini çünkü çam fidanlarının dayanıklı, hızlı gelişen ve uzun ömürlü olmasından dolayı tercih edildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, ağaçlandırma çalışmalarımıza yeni bir düzenleme getirerek, öncelikle bölge ağaçlandırma planı yaptıklarını ve daha sonra bölge halkının katılımı ile fidan dikimlerinin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



15.05.2017 14:21:47 TSI

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