Kavak'ta yılın festivali gerçekleşti

SAMSUN (İHA) - Kavak ve Mahalleleri Kültür, Eğitim, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği(KAVKANDER) tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Hıdırellez ve Keşkek Festivali" vatandaşlardan tam not aldı.

Kavak Güven Göleti'nde düzenlenen festival büyük ilgi gördü. Samsunlu ses sanatçısı Süslü Ali olarak bilinen Ali Demir'in sahneye çıktığı şenlikte vatandaşlar yöreye ait halk türküleri eşliğinde halaylar çekip yapılan yarışmalarla renkli dakikalar yaşadı. Şenlikte konuşma yapan AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, "Geleneklerimizin yaşatılması adına yapılan bu tür festivaller vatandaşlarımın birbirleri ile kaynaşmalarını sağlıyor. Bu kaynaşmalar ise birlik ve beraberliğimizin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca bugünün çok ayrı bir önemi var. Bugün başımızın tacı annelerimizin anneler günü. Bu vesile ile tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum" dedi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise yaptığı konuşmada, "KAVKANDER tarafından bu yıl ilki gerçekleşen ve bundan sonra her yıl yapılması planlanan Hıdırellez ve Keşkek Festivali'nde vatandaşlarımızın birlik ve beraberliğinin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin de Anneler Günü kutlu olsun. Kavak Belediyesi olarak KAVKANDER Başkanı Mustafa Tankal'ın ve yönetiminin hazırlamış olduğu bu festivale tam katılım sağladık ve elimizden gelen tüm desteği verdik. Geleneksel hale gelmesi planlanan bu festivale her zaman destek vermeye hazırız. Bu güzel günde davetimizi kırmayıp yanımızda olan tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kavak ve Mahalleleri Kültür, Eğitim, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği (KAVKANDER) Başkanı Mustafa Tankal bu yıl ilki gerçekleşen festivale katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, "Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bu tür etkinliklere her zaman KAVKANDER olarak destek vermekten mutluluk duyacağız. Bugünün anneler gününe denk gelmesi ayrıca bizleri mutlu etti. Alanda bulunan tüm bayanlara karanfil hediye ettik. Bura da yaşanılan mutluluğu kelimelerle anlatmak imkansız. Binlerce vatandaşımızla omuz omuza oyunlar oynadık, halaylar çektik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

Festivale ayrıca; Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF) Başkanı Opr. Dr. Yılmaz Karagöz, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bülent Yüksel, belediye meclis üyeleri, Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatif Başkanı Osman Atlı, Kavak Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15.05.2017

