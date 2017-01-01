ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kavak'ta yılın festivali gerçekleşti

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:24
Kavak'ta yılın festivali gerçekleşti
Kavak'ta yılın festivali gerçekleşti

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Kavak ve Mahalleleri Kültür, Eğitim, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği(KAVKANDER) tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Hıdırellez ve Keşkek Festivali" vatandaşlardan tam not aldı.
Kavak Güven Göleti'nde düzenlenen festival büyük ilgi gördü. Samsunlu ses sanatçısı Süslü Ali olarak bilinen Ali Demir'in sahneye çıktığı şenlikte vatandaşlar yöreye ait halk türküleri eşliğinde halaylar çekip yapılan yarışmalarla renkli dakikalar yaşadı. Şenlikte konuşma yapan AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, "Geleneklerimizin yaşatılması adına yapılan bu tür festivaller vatandaşlarımın birbirleri ile kaynaşmalarını sağlıyor. Bu kaynaşmalar ise birlik ve beraberliğimizin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca bugünün çok ayrı bir önemi var. Bugün başımızın tacı annelerimizin anneler günü. Bu vesile ile tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum" dedi.
Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise yaptığı konuşmada, "KAVKANDER tarafından bu yıl ilki gerçekleşen ve bundan sonra her yıl yapılması planlanan Hıdırellez ve Keşkek Festivali'nde vatandaşlarımızın birlik ve beraberliğinin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin de Anneler Günü kutlu olsun. Kavak Belediyesi olarak KAVKANDER Başkanı Mustafa Tankal'ın ve yönetiminin hazırlamış olduğu bu festivale tam katılım sağladık ve elimizden gelen tüm desteği verdik. Geleneksel hale gelmesi planlanan bu festivale her zaman destek vermeye hazırız. Bu güzel günde davetimizi kırmayıp yanımızda olan tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kavak ve Mahalleleri Kültür, Eğitim, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği (KAVKANDER) Başkanı Mustafa Tankal bu yıl ilki gerçekleşen festivale katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, "Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bu tür etkinliklere her zaman KAVKANDER olarak destek vermekten mutluluk duyacağız. Bugünün anneler gününe denk gelmesi ayrıca bizleri mutlu etti. Alanda bulunan tüm bayanlara karanfil hediye ettik. Bura da yaşanılan mutluluğu kelimelerle anlatmak imkansız. Binlerce vatandaşımızla omuz omuza oyunlar oynadık, halaylar çektik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.
Festivale ayrıca; Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF) Başkanı Opr. Dr. Yılmaz Karagöz, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bülent Yüksel, belediye meclis üyeleri, Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatif Başkanı Osman Atlı, Kavak Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(SAM-SLH-Y)

15.05.2017 14:24:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehirden sebze üreticilerine büyük destek
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN SEBZE ÜRETİCİLERİNE BÜYÜK DESTEK
Gençlik Haftası kutlamaları
YEREL

GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI
Başkan Tok, Emre Ev'i ağırladı
YEREL

BAŞKAN TOK, EMRE EV'İ AĞIRLADI
Samsun'daki DEAŞ operasyonu
YEREL

SAMSUN'DAKİ DEAŞ OPERASYONU
Futbol turnuvasının galibi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
YEREL

FUTBOL TURNUVASININ GALİBİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Yılmaz: &quot;Bin dost az, bir düşman fazla&quot;
YEREL

YILMAZ: "BİN DOST AZ, BİR DÜŞMAN FAZLA"
Kayınpederini öldüren sanığa 38 yıl 9 ay hapis
YEREL

KAYINPEDERİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 38 YIL 9 AY HAPİS
Özel öğrenciler pazarcı oldu
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLER PAZARCI OLDU
Engelliler emeklerini sergiledi
YEREL

ENGELLİLER EMEKLERİNİ SERGİLEDİ
19 Mayıs'ta 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açılacak
YEREL

19 MAYIS'TA 1919 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞI AÇILACAK
Samsun'da 19 Mayıs farklı kutlanacak
YEREL

SAMSUN'DA 19 MAYIS FARKLI KUTLANACAK
Tüp bebek tedavisiyle anne-baba olan 150 çift Anneler Günü'nü kutladı
YEREL

TÜP BEBEK TEDAVİSİYLE ANNE-BABA OLAN 150 ÇİFT ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Kaya: &quot;SGK'ya olan borç taksitleri 31 Mayıs'a kadar ödenmeli&quot;
YEREL

KAYA: "SGK'YA OLAN BORÇ TAKSİTLERİ 31 MAYIS'A KADAR ÖDENMELİ"
Büyükşehir Belediyesi personeline sivil savunma eğitimi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONELİNE SİVİL SAVUNMA EĞİTİMİ
Cami inşaatının iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı
YEREL

CAMİ İNŞAATININ İSKELESİNDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:

İlkadımlı kadınlara Çanakkale ve Bursa gezisi
YEREL

İLKADIMLI KADINLARA ÇANAKKALE VE BURSA GEZİSİ
AK Parti Samsun 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı
YEREL

AK PARTİ SAMSUN 75. İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI
Samsun Huzurevi'nde 'Anneler Günü' kutlaması
YEREL

SAMSUN HUZUREVİ'NDE 'ANNELER GÜNÜ' KUTLAMASI
Şehit annelerine Anneler Günü ziyareti
YEREL

ŞEHİT ANNELERİNE ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ
En özel anneler fidan dikti
YEREL

EN ÖZEL ANNELER FİDAN DİKTİ
İlkadım, Anneler Günü'nü ve engelli çocukları unutmadı
YEREL

İLKADIM, ANNELER GÜNÜ'NÜ VE ENGELLİ ÇOCUKLARI UNUTMADI
İHH'dan &quot;Yetim Dayanışma Günleri&quot; programı
YEREL

İHH'DAN "YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ" PROGRAMI
Karayolu ailesi Samsun'u gezdi
YEREL

KARAYOLU AİLESİ SAMSUN'U GEZDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."