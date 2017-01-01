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Salihli 54'üncü şiir ikindilerine hazırlanıyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:28
Salihli 54'üncü şiir ikindilerine hazırlanıyor
Salihli 54'üncü şiir ikindilerine hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Türkiye'nin en uzun soluklu şiir programı olan ve bir çok ünlü şairi konuk eden Manisa'nın Salihli ilçesi, 54. Şiir İkindileri programına hazırlanıyor. 17 Mayıs Çarşamba günü saat 17.30 da Kent Müzesi bahçesinde düzenlenecek olan etkinliğe bu sene Salihlili genç şairler konuk olacak.
Şiirin Salihli'de çok sevildiğini, kültür-sanat faaliyetlerine har zaman destek olduklarını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda,"54'ncüsü düzenlemekten heyecan duyduğumuz Şiir İkindileri programımıza bu sene Salihli'de şiir yazan gençlerimizi davet ettik. Sanatın gücüne, şiirin gücüne inanan biri olarak, Salihlimizde şiir yolculuğu yapan bu gençlerimize destek olmak, yazdıklarını şiir severlerle buluşturmak benim için mutluluk kaynağı. Bu gençlerimizin hayatında daima şiire dair bir şeylerin olmasını diliyorum. Kim bilir bugün ilk şiirlerini bizlerle buluşturacak olan genç şairlerimiz ilerleyen zamanda adını Türkiye'de sıkça duyacağımız büyük şairlerden olacak" dedi.
Öte yandan Kent Müzesi'nde gerçekleştirilecek olan 54'üncü şiir ikindilerine genç şairler Simge Dal, Zeynep İçel, Çağdaş Duman, Melisa Kaval, Hüseyin Devrim ve Alev Kul ile Hasan Ildız Şiirleri Özel Bölümüne ise Berfin Sanal ve Cihan Uluç katılacak. Bestelenmiş Şiirleri bölümüne ise Ali Turgut Durğun, Gönül Durğun, Fatma Okter ve Cengiz Yılmaz katılacak. Etkinlikte Coşkun Kandaş müzikleri ile yer alırken, Hülya Demirkıran ise solist olarak katılacak.
(BA-ÖND-Y)

15.05.2017 14:28:05 TSI
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