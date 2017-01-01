Jandarmadan Huzur operasyonu
(Fotoğraflı)
Arif Kaplan
ANTALYA (İHA) - - Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde huzur operasyonu gerçekleştirdi.
Titreyengöl, Boğaz Mevkii, Side, Kumköy, Ilıca, Çenger, Çolaklı ve Taşağıl bölgelerinde yapılan operasyonda 3 bin 10 şahıs ve bin 100 araç sorgulanırken ve 20 işletme kontrol edildi. Eş zamanlı uygulama kapsamında araması bulunan 6 kişi yakalanırken, 6 araca Trafik kusurlarından dolayı cezai işlem uygulandı. M. B. Ş. isimli şahsın işlettiği kahvehanede yapılan kontrolde 52 müşterinin kumar oynadığı tespit edilirken 52 şahsa kumar oynamaktan işletme sahibine ise kumar oynatmaktan yasal işlem yapıldı. 1 işletmeye ruhsatı bulunmadığı için cezai işlem uygulanırken ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirildi.
(ak)
15.05.2017 14:29:34 TSI
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