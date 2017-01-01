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Yılmaz: "Bin dost az, bir düşman fazla"

- Başkan Yılmaz, Rus heyeti ağırladı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Rus heyeti ağırlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bin dost az, bir düşman fazla. Biz birlikte olduğumuz sürece, bağlarımız kuvvetli olduğu sürece çok güzel işler imza atarız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Cumartesi günü Krasnador ve Novorossiysk'den gelen Rus iş adamı ve yönetici heyetiyle bir araya geldi. Golf Kulübü'nde gerçekleşen toplantıda Krasnador ve Samsun arasında uçuşların tekrar başlamasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bu çalışmada uzun yılların emeği var. Daha önce başlamasını planladığımız bu seferler uçak düşürme hadisesi sebebiyle maalesef gerçekleşmemişti. İnanın o kadar üzülmüştüm ki. Kat ettiğimiz mesafe hepsi boşa gitmişti. Şimdi çok şükür sürecin normal hale gelmesi ile bugün daha iyi noktadayız. 40 dakikalık bir uçuşla buraya geldiniz. Rusya'nın hangi şehrinden hangi şehrine 40 dakikada gidebiliyorsunuz? Sizlerin burada olması Samsunumuzun tanıtımı için güzel bir gelişme. Bu karşılıklı seferler iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirecek, ticari faaliyetleri arttıracaktır" diye konuştu.

Konuşmasında "Bin dost az, bir düşman fazla" sözüyle birlikteliğin her zaman faydalı olacağına dikkat çeken Yılmaz, "Bin dost az, bir düşman fazla demiş atalarımız. Birliktelikten ve güzel dostluklardan daha güzel ne olabilir ki? Kentimizde ağırladığımız Novorossiysk ve Krasnodar'dan gelen Rus iş adamlarımız, yöneticilerimiz ve basın mensuplarımız ile birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Bu birliktelik inşallah daha ileri seviyelere gidecek. İlerleyen yıllarda Samsun ve Rusya şehirleri arasında güzel çalışmalar olacağına inanıyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

Başkan Yılmaz, daha sonra Rusya'dan gelen heyete golf sahasını gezdirerek tesis hakkında bilgi verdi.

(SAM-SLH-Y)



15.05.2017 14:29:37 TSI

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