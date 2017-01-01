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Sporcu gençler Vali Aktaş'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Gençlik Haftası dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve bir grup sporcu genç Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Gençlik Haftası ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı' dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ile birlikte bir grup sporcu Vali Aktaş'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duymuş olduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aktaş, "İlimiz genelinde faaliyet gösteren bütün sporculara ve spor dallarına destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceğiz Gençlerimize sportif alanlarda yapmış oldukları çalışmalarda başarılar dilerim" dedi.

(COŞ-SK)



15.05.2017 14:30:22 TSI

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