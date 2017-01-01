Nevşehir'de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında emekli olduğu öğrenilen bir kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada," FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan memurluktan emekli Seyit Ahmet R. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır" denildi.
(COŞ-AÖ-Y)
15.05.2017 14:32:11 TSI
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