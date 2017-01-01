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Uçhisar Belediyesi, Anneler Günü etkinliği düzenledi



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Uçhisar Belediyesi tarafından, Uçhisar Belediyesi Düğün Salonu'nda "Anneler Günü" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe çok sayıda Uçhisarlı katıldı. Stand-up'çı Bülent Hanbay'ın sunumuyla gerçekleşen programda, Grup Atmaca'nın canlı müziği eşliğinde keyifli vakit geçiren davetliler, Mısır semahı gösterisini de izledi.

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, "Cennet annelerin ayakları altındadır. Hadisi Şerifi'ni hatırlatarak, tüm annelerin her şeyin en güzeline ve en değerlisine layık olduğunu ifade etti. Şehit annelerimizi de unutmuyoruz. Şehitlerimizi de yâd ediyoruz. Öncelikle onları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Muğla'da trafik kazasında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, dost ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun." dedi.

Programa katılan tüm davetlilere karanfil verildi ve program canlı müzik eşliğinde devam etti.

(COŞ-AÖ-Y)



15.05.2017 14:32:32 TSI

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