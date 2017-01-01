SGK haftası nedeniyle Vali Aktaş'a ziyaret
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Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdür Vekili Erdin Polat ve beraberinde ki heyet Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.
Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle kutlama etkinlikleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdür V. Erdin Polat, Sosyal Güvenlik Kurumunun tanınırlığını artırmak, toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak ve toplumun sosyal güvenlik hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yapılan etkinlikler hakkında Vali Aktaş'a bilgiler verdi.
Vali Aktaş, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.
(COŞ-SK)
15.05.2017 14:33:56 TSI
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