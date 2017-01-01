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Balıkesir Üniversitesi öğrencileri MESKİ tesislerini gezdi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Balıkesir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) Tesislerini gezerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldılar.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Balıkesir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, Bölüm Başkanı Burahanettin Farizoğlu ile birlikte Mersin'e gelerek, MESKİ'nin Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisini ziyaret ettikleri bildirildi. Öğrencilere, İçmesuyu Arıtma ve Havza Koruma Şube Müdürü Zafer Özer ve tesis sorumluları eşliğinde, bütün prosesleri gezdirilerek, detaylı bilgiler verildiği kaydedildi. Öğrencilere, sağlıklı bir içme suyunun elde edilmesi için ham suyun hangi safhalardan geçtiği ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik uyarınca olması gereken parametre kriterlerine ulaşmak için prosesin ve proses kontrollerinin anlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisini de ziyaret eden öğrenciler, burada da e gidilerek atıksu arıtımı, enerji üretimi, çamur bertarafı ve solar kurutma üniteleri ile ilgili bilgilendirildikleri belirtildi.

(KYM-Y)



15.05.2017 14:33:59 TSI

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