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Patnos'ta iş adamları tarafından Cami ve taziye evi temeli atıldı



(Fotoğraflı)



Faruk Yavuz

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde hayırsever iş adamları Muzaffer Çetin, Ramazan Kırmızıkaya, İhsan Demir, Hayrettin Fener tarafından Seyit Ömer Camii ve taziye evinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Kurban kesilmesi ve ilçe müftüsü Lütfi Kocatürk'ün yaptığı duanın ardından temele ilk harç konuldu.

Patnos 14 Nisan mahallesinde bin metre kare üzerinde yapılacak olan Camii ve taziye evinin modern bir yapı olacağını söyleyen Patnos'lu hayırsever İş adamı Muzaffer Çetin, "Ben ve iş arkadaşlarım Ramazan ayı başlamadan kendi ilçemize böyle yatırım yapmak istedik,bizler belki batıda iş yapıyor olabiliriz ama kendi ilçemizi de unutmadığımızı göstermek ve ilçemizde bu tür yerlere ihtiyaç olduğundan geldik ve böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Patnos kaymakamı Engin Yalçın,Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay ,İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk,Mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Patnos Kaymakamı Engin Yalçın ise yatırımı Patnos ilçesine yapan iş adamları Muzaffer Çetin,Ramazan Kırmızıkaya,İhsan Demir,Hayrettin Fener'e teşekkür ederek, "Hep birlikte genç ve çocuklarımızla ilgilenerek, insanların gönül dünyasını imar etmeye ekstra zaman ayırmalıyız. Birlikte cami içerisinde, müminler arasındaki birliği, beraberliği inşa edebilmeliyiz.'' diye konuştu.

Yapılan temel atma törenine, Patnos Kaymakamı Engin Yalçın,Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay ,İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(FY-AT-Y)



15.05.2017 14:42:49 TSI

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