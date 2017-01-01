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Gençlik merkezinden okuma etkinliği



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te Gençlik Merkezi tarafından okuma etkinliği düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Zonguldak'ın Devrek İlçesi Gençlik Merkezi tarafından okuma etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Alanında düzenlenen programda Yaklaşık 600 küçük ve büyük öğrencilerden oluşan gruplar yarım saat kitap okuyarak kitabın önemini vurgularken, okumuş olduğu en sevdiği bölümleri mikrofon aracılığı davetlilerle paylaştılar. Düzenlenen etkinliğe Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci ve eğitim camiası da büyük ölçüde destek verdiler.

(FE-SÖ-Y)



15.05.2017 14:43:33 TSI

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