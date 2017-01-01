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Özel eğitimli öğrenciler kahvaltıda buluştu



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'daki Zübeyde Hanım Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu öğrencileri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla kahvaltıda bir araya geldiler.

Edremit ilçesindeki bir kahvaltı salonunda gerçekleşen kahvaltı etkinliğine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri, Okul Müdürü Metin Sönmez, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin sosyalleşmesi, farklı ortamlarda bulunması açısından böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Okul Müdürü Metin Sönmez, yıl içerisinde bu ve benzeri birçok aktivite yaptıklarını ifade ederek, bütün öğrencileri bugün kahvaltıda bir araya getirdiklerini söyledi.

Öğrencilerle sohbet ederek yakın ve sıcak ilgi gösteren İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl ise, öğrencilerle birlikte olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Özel eğitim veren okulların sürekli sosyal aktivite yaparak öğrencilere farklı ortamlar, toplumla kaynaşma, sosyal olma yönlerinin arttırılması açısından etkinlikler düzenlemelerinin önemli olduğunu belirten Nuran Altan Göl, "Özel gereksinime sahip bireylerin içinde yaşadığı çevre, kültür, sosyal ve toplumsal hayatın anlayışlı, hoşgörülü ve davranış açısından olumlu yaklaşılması, bu kişileri pozitif yönde etkileyecektir. Toplumun bu bireylere karşı daha duyarlı olmalarını sağlayacaktır. Özel eğitim gerektiren bireylerin çevresiyle iyi ilişkiler kurması, onların sosyal aktivitelerde bulunması yönüyle de apayrı bir önem ifade etmektedir" dedi.

Kahvaltıda öğrencileri ziyaret eden İpekyolu İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk de, öğrencilerle kısa süreli sohbet etti.

(MSA-Y)



15.05.2017 14:44:04 TSI

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