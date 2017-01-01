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Talas'ta Anneler Günü Ayna Konseri ile kutlandı



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KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve AFM İnşaat sponsorluğunda gerçekleşen Bahar Şenlikleri kapsamındaki Anneler Günü etkinliğinde Türk Rock Müziğinin sevilen grubu Ayna, unutulmayan şarkılarıyla dinleyicilere muhteşem bir gece yaşattı.

Talas Belediyesi Yamaçparaşütü İniş Alanı'ndaki etkinlikler Anneler Günü nezdinde her yaş grubuna hitap etti. Gündüz başlayan ve geceye kadar devam eden etkinlikler kapsamında çocuklara yönelik oyun parkurları, palyaço ve çizgi film karakterleri gösterileri, yüz boyama, tırmanma duvarı, anneler gününe özel anne ve çocukların katıldığı eğlenceli ve ödüllü yarışmalar yapıldı. Yetişkinler için ise rodeo, offroad araçları, klasik araçlar ve motosikletler sergisi gibi ilgi çekici etkinlikler yer aldı. Gecenin sonunda ise Türk Rock Müziğinin sevilen grubu Ayna birbirinden güzel ve unutulmaz şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Ayrıca Kayseri'nin sevilen türkülerini de canlı performansla seslendirdi.

Gecenin sonunda açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kültür ve sanat alanında da belediye olarak şehre hizmet ettiklerini belirterek, "Bu güzel ve anlamlı günde hem annelerimiz hem de bütün misafirlerimize yönelik çeşitli eğlenceler düzenledik. Bu etkinliğin düzenlenmesinde büyük katkıları bulunan AFM İnşaatın yöneticilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Palancıoğlu, "Bütün annelerimizin günlerini tebrik ediyorum. Onlara hediye olarak bu etkinlikleri düzenledik. Gecemizi renklendiren Ayna Grubu'na teşekkür ediyorum. Talas Belediyesi olarak birçok kültürel ve sosyal faaliyetlere imza atıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Bundan başka 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de belediye meydanında Adalet Bakanlığının CT Anadolu Rock Grubu'nu misafir edeceğiz. Bütün hemşehrilerimizi bu konserimize de bekliyoruz." diye konuştu.



15.05.2017 14:44:25 TSI

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