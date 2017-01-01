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Ereğli Belediyesinden, "Anneler Günü" etkinliği



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, 14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla şehit ve engelli anneleri için etkinlik düzenledi.

Bir düğün salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna dikkat çekerek, "Sizler bizlerin en kıymetlilerisiniz. Şehit annelerimiz ve engelli annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün vesilesiyle bir program düzenledik. Bizim için her gün anneler günü. Şöyle baktığımızda şehit annelerimizi görüyoruz onların acıları, hissiyatı çok farklı ben bu vesileyle şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bir şehit annemiz, 'oğlum bana en güzel hediyeyi verdi şehit olarak' diyor. İşte bu millette bu feraset var, ne mutlu bize. Diğer bir şeref konuklarımız da engelli annelerimiz. Bu da bizim kaderimiz diyen ve yüzlerindeki tebessümü eksik etmeden evlatlarına kol kanat geren, her daim onların yanında bulunan annelerimiz. Ereğli'nin Şehr-i Emin'i olarak ben, Ereğli Belediyesi çalışanları olarak bizler sizlerin emrindeyiz. İnşallah bundan sonra daha çok bir araya geliriz. Hepinize saygılarımı sunuyor, anneler gününüzü kutluyorum" dedi.

Programın sonunda Başkan Özgüven, bütün annelerin yılın annesi olduğunu belirterek, anneleri temsilen 2 engelli çocuk annesi Serpil Duru'ya plaket takdim etti. Diğer yılın annesi Şehit Berat Boz annesi Gülhan Boz'a Ereğli Başsavcısı Alparslan Ağcakale'nin eşi Serap Ağcakale, 2 engelli çocuk annesi Müzeyyen Acar'a ise Başkan Özgüven'in eşi İlkay Özgüven hediyelerini takdim etti.

(US-AH-Y)



15.05.2017 14:45:11 TSI

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