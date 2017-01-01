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Rektör Özer 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı düzenleme kuruluna teşekkür etti



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, 74 Üniversiteden 200 civarında akademik-idari personel ve üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleşen 11. Engelsiz üniversiteler çalıştayı düzenleme kurulunu makamında kabul etti.

Ziyarete BEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Haluk Güven, Prof. Dr. K. Varım Numanoğlu ve Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve çalıştay düzenleme kurulu üyeleri katıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, çalıştayda eğitime erişimde yeni teknolojilerin, bu teknolojilerin nasıl üretildiği, engelli eğitimine ne tür katkılar sağlanabileceği konularında önemli çıkarımlar sağlanacağının altını çizerek 11.si gerçekleştirilen Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'nın bu alanda yapılabilecek çalışmalara ışık tutacağını belirtti. Rektör Özer 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı düzenleme kuruluna teşekkür plaketlerini takdim ederek "Böyle başarılı bir organizasyonda gösterdiğiniz çabadan dolayı düzenleme kurulumuzun bütün üyelerini kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

(SÖ-SÖ-Y)



15.05.2017 14:48:14 TSI

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