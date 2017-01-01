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Hakkari'de Basketbol Turnuvası

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:48
Hakkari'de Basketbol Turnuvası
Hakkari'de Basketbol Turnuvası

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA)  Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Hakkari Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Veteranlar Basketbol Turnuvası, yapılan final maçıyla son buldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Yakup Aktaş, 10 takımın katılımı ile 28 gün süren müsabakanın en sevindirici yanının halktan büyük ilgi görmeleri olduğunu söyledi. Aktaş, "İnsanların ailece akşamları salona gelerek basketbol izlemesi ve uzun yıllar önce basketbol oynamış insanlar tekrar basketbol oynama şansı yakaladı. Ayrıca basketbola karşı ilgili ama oynama şansı bulamamış kişiler de basketbol oynama şansı buldu. Yapılan 44 maç sonucu elbette kazanan dostluk ve kardeşlik oldu. Bu yapılan müsabakalar sonunda büyük mücadele göstererek finale kadar gelen ve finalde de rakibini yenen eski basketbolculardan Mustafa Taş'ın kaptanlık yaptığı Oldu Boys Takımı birinci oldu. Müsabakalar boyunca öncelikle emeklerinden dolayı hakemlerime, yanımızda olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü ve basketbol dostu Erol Hanlıgil'e teşekkür eder, şampiyon olan takımı kutluyorum" dedi.
(FT-MSA-Y)

15.05.2017 14:48:30 TSI
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