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Salihli, masa tenisinde 2. lige yükseldi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Türkiye Masa Tenisi 3. Ligi'nde mücadele eden Salihli Belediyespor Bayan Masa Tenisi Takımı, sezon boyunca aldığı başarılı sonuçlarla ligi ikinci sırada bitirerek, 2. Lig'e yükseldi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Tekirdağ'da düzenlenen 3. Lig maçlarına Antrenör Muzaffer Yıldırım yönetiminde katılan Salihli Belediyespor Bayan Masa Tenisi Takımı, etap maçları sonunda elde ettiği lig ikinciliği derecesiyle yeni sezonda Türkiye Masa Tenisi 2.Ligi'ne çıktı Salihli'yi 2. Lig'de temsil edecek olan Emel Yıldırım, Halide Yıldız, Betül Tan ve Berna Özcan'dan oluşan Salihli Belediyespor Bayan Masa Tenisi Takımı ile Antrenör Muzaffer Yıldırım'ı kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, yeni sezonda başarılar diledi.

(BA-ÖND-Y)



15.05.2017 14:49:34 TSI

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