Denizçalılılar buluştu
Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Denizçalı köylüleri bir araya geldi.
Denizçalı Muhtarı Hüseyin Avni Çetin ve köylülerin ortaklığında düzenlenen buluşmaya Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İl Genel Meclis üyesi Bahar Doğan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Denizçalı Gençlik Parkı'nda düzenlenen buluşmanın geleneksel hale geldiğini ifade eden Hüseyin Avni Çetin, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
(MM-MŞ)
15.05.2017 14:50:57 TSI
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