ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizçalılılar buluştu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:50
Denizçalılılar buluştu

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Denizçalı köylüleri bir araya geldi.
Denizçalı Muhtarı Hüseyin Avni Çetin ve köylülerin ortaklığında düzenlenen buluşmaya Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İl Genel Meclis üyesi Bahar Doğan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Denizçalı Gençlik Parkı'nda düzenlenen buluşmanın geleneksel hale geldiğini ifade eden Hüseyin Avni Çetin, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
(MM-MŞ)

15.05.2017 14:50:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Altınovalılardan kan bağışı
YEREL

ALTINOVALILARDAN KAN BAĞIŞI
Karadere'de bahar şenliği
YEREL

KARADERE'DE BAHAR ŞENLİĞİ
Fikret Orman'dan Talisca yorumu
YEREL

FİKRET ORMAN'DAN TALİSCA YORUMU
Masa tenisi: Erkekler ve Bayanlar 1. Lig
YEREL

MASA TENİSİ: ERKEKLER VE BAYANLAR 1. LİG
Yalova'da &quot;Yumurta Bayramı Şenliği&quot;
YEREL

YALOVA'DA "YUMURTA BAYRAMI ŞENLİĞİ"
Annelere özel boğaz turu
YEREL

ANNELERE ÖZEL BOĞAZ TURU

EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."