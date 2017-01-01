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Irlamaz Aquapark yaza hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi Irlamaz Vadisi içerisinde bulunan yüzme havuzu ve aqua park yaza hazırlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yaz bakımına alınan havuz ve aqupark okulların kapanmasıyla birlikte hizmete girecek.

Turgutlu Belediyesi yaklaşan yaz tatili öncesinde Irlamaz Vadisi içerisinde bulunan yüzme havuzu ile aquparkı bakıma aldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bakıma alınan, havuz ve aquparkın okulların kapanmasıyla hizmete açılacağı öğrenildi. Yapılan çalışmaların yaz tatiline yetişeceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Yüzme havuzu ve aquaparkta hem çocuklar hem gençler yaz tatili boyunca doyasıya eğlenecek, ayrıca belediyemizin de yaz spor okulları kapsamında yüzme kurslarında da öğrencilerimiz faydalanabilecektir." dedi.

(SC-Y)



15.05.2017 14:54:20 TSI

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