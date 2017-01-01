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Başkan Cabbar Engelliler Haftası etkinliğinde



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Ülke genelinde 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası Etkinlikleri kapsamında Cemal-Nevzer Ercis İşitme Engelliler Ortaokulu'nun düzenlediği programa Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Engelli öğrencilerin hazırladığı program Başkan Cabbar'a ve izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Engellerin ortadan kalktığı program, okul öğretmenlerinden Melike Yalçın'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı. Öğrencilerin işaret diliyle istiklal marşını ve birçok şarkıyı söylediği programda yine okul öğretmenlerinden Ömer Doğan'ın seslendirdiği 'Engelliyim Ben' şiiri izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Okul öğrencilerinin velilerinin duygularının paylaşıldığı video gösterisinin ardından, öğrencilerin Hababam Sınıfı ve Aşık ile Maşuk gösterileri de büyük beğeni topladı. Günün anlam ve önemine dair duygularını dile getiren Başkan Cabbar "Engelliler Haftası münasebetiyle böylesine güzel bir program hazırladıkları için okul yönetimini ve öğrencileri tebrik ediyorum. Unutmayalım ki her insan bir engelli adayıdır. Öğrencilerimize imkan sunulduğu takdirde neler yapabileceklerini bugün burada müşahede etmiş bulunuyoruz. Toplumumuzdaki engelli bilincinin oluşması ve tüm kurum ve kuruluşlarımızın da destekleriyle engelleri aşıp engellilerle barışık bir toplum inşa etme gayreti içerisinde olmalıyız" dedi.

(SK)



15.05.2017 14:55:00 TSI

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