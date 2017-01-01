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İznikli anneler kahvaltıda buluştu



(Fotoğraflı)



Ali Karatekin

BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde anneler kahvaltıda bir araya geldi.

Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Anneler Günü, Vakıflar Haftası, Engelliler Haftası sebebiyle İznik Belediyesi izzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde annelere kahvaltı verdi. Programa İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan, Belediye Başkanı Osman Sargın eşi Hacer Sargın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Vekil Müdiresi Nazan Demet Ekici, anneler ve engelliler katıldı.

Başkan Osman Sargın, "Cennet annelerin ayakları altındadır sözünün muhatabı annelerimiz, karşılıksız sevginin , şefkatin timsalidir. Onların sevdikleri ile birlikte bir ömür boyu geçirmelerini temenni ediyoruz. Aslında her gün anneler günü olması lazım, her gün annelerimize sevgiyi, saygıyı, şefkati göstermeliyiz. Bizim annelerimiz Allah, peygamber, millet, bayrak, vatan sevgisini öğreten ilk öğretmenlerimiz. İşte dün 15 Temmuzda ülkenin bütünlüğünü parçalamak isteyenlere karşı duran o evlatlar sizlerin evlatlarıydı" dedi.

(MŞ)



15.05.2017 15:00:46 TSI

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