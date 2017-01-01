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Kulu'da hacı adaylarına eğitim



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde hac görevini yapacak olan 63 adaya, Kulu Müftüsü İbrahim Karacaoğlu tarafından eğitim verilmeye başlandı.

Kulu Merkez Camisinde Müftü Kacaroğlu tarafından verilen derste hacı adaylarına, kusursuz bir şekilde hac görevini yerine getirmeleri konusunda bilgiler verildi. Eğitimlerde hacı adaylarına nelerden kaçınmaları gerektiği ve neleri uygulamaları gerektiği anlatıldı. Kişilerin yaşantıları boyunca bilmeyerek yaptıkları yanlışlıklardan arınmaları gerektiğine dikkat çeken Müftü Kacaroğlu, ihram ve tavaf da nelerin yapılması gerektiğini maketten hazırlanan Kabe'nin etrafından uygulamalı olarak gösterdi.

Eğitimin 3 gün süreceği camide ise temsili tavaf eğitimi verilecek.

(ÖK-AH-Y)



15.05.2017 15:01:02 TSI

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