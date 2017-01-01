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Kırım Türkleri, Ceyhan'da Tepreş Şöleni düzenledi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:01
Kırım Türkleri, Ceyhan'da Tepreş Şöleni düzenledi
Kırım Türkleri, Ceyhan'da Tepreş Şöleni düzenledi
- Başkan Sözlü:
- "Davayı diri tutmak için Tepreş Şöleni'ndeyiz"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Kırım Türklerinin Hıdrellez sonrası kutladıkları bahar bayramı Tepreş Şöleni, Adana'nın Ceyhan ilçesinde çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Şölene katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Yalnızca eğlenmek için değil, davayı diri tutmak için burada, Tepreş Şöleni'ndeyiz" dedi.
Tepreş Şöleni, Ceyhan'ın Çakaldere Köyü'nde gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ve dualarla başlayan şölenin açılış konuşmasını Kırım Türkleri Derneği Başkanı, Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Taymaz yaptı. Tepreş'in, Kırım Türklerinin geleneği olduğunu belirten Taymaz, "Bizler de bu geleneği yaşatmaya, geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Kırım Türkleri, Türk Milleti'nin ayrılmaz parçasıdır. 93 harbinden bu yana Kırım Türkleri zulme maruz kalmaktadır. Soydaşlarımız Rusya'nın esareti altında zor günler geçiriyorlar. Kırım Türklerinin bundan böyle sürgünlerle, işkencelerle anılmasına son verilmesini istiyoruz" diye konuştu.
Sözlü: "Kırım Türkleri ve geleneklerinin yaşatılmasını önemsiyoruz"
Başkan Sözlü de şölende yaptığı konuşmada, dünyanın her yerinde Kırım Tatarlarının bulunduğunu ifade ederek, Ceyhan'ı Kırım Tatarlarının kurduğunu söyledi. Kırım Tatarlarının Ceyhan'da yaşatılmasını önemsediğini dile getiren Sözlü, "Omurgayı teşkil eden, Anadolu'da bekamızı temsil eden maya bu mayadır. Kırım Türkleri büyük eziyetlere maruz kalmış, büyük çileler çekmişlerdir" ifadelerini kullandı.
Kırım Tatarlarının zor günlerden geçtiğine dikkat çeken Sözlü, Kırım'da Rusların mezalimini anlamak için yalnızca insan olmanın yeteceğini vurguladı. Sözlü, "İnsan şerefliyse Kırım'daki zulme sağır, kör, dilsiz olamaz. Gaspıralı İsmail Bey'in büyük coğrafyalarda parçalı olarak yaşayan Türkler için söylediği 'Dilde, fikirde, işte birlik' sözü bugün hala rehberdir. Türk Milleti'nin Balkanlara sürülüşü, anaların sırtlarında çocuklarıyla Balkanlar'dan Anadolu'ya gelişini düşünürsek bu coğrafyada yaşamak için ödediği bedel ortadadır. Eğlenmek için değil, davayı diri tutmak için buradayız" ifadelerini kullandı.
Şölende daha sonra Kırım Türklerinin geleneksel gösterileri sergilendi.
(KYM-Y)

15.05.2017 15:01:46 TSI
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