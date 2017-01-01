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Cam montajı yapan inşaat ustası ağır yaralandı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:02
Cam montajı yapan inşaat ustası ağır yaralandı

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Bağbaşı kentsel dönüşüm alanında kafasına cam düşen cam ustası ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre kentsel dönüşüm alanında cam montajı yaparken montajını yaptığı camın kafasına düşmesi sonrası ağır yaralanan camcı M.P., inşaatta çalışan işçiler tarafından 112 'ye haber verilmesi sonrası Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen inşaat işçisi M.P.'nin arkadaşları tarafından camın montajını yaparken camın kayması ve düşmesi sonrası yaralandığı öğrenildi. Polis kentsel dönüşüm alanında yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(EÖ-SK)

15.05.2017 15:02:00 TSI
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