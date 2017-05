YEREL HABERLER / KIRŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kırşehir'de altyapı çalışmaları bitti

- Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Kırşehir için en iyisini düşünüyor ve yapıyoruz"



KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de geçtiğimiz Haziran ayında başlayan altyapı çalışmaları sona erdi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, altyapı çalışmaları sonrasında asfaltlama çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

Belediye kavşağına kadar çalışmaların tamamlandığını anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Altyapı çalışmalarımız Haziranda başlamıştı ve şuan altyapı çalışmaları bitti.

Yol asfaltlama çalışmalarına başladık. Belediye kavşağına kadar olan kısmını bitirmiş olduk. Ankara caddesinde çalışmalarımız devam ediyor. Sonra Lise Caddesinde devam edeceğiz" dedi.

Ana Caddeler üzerinde çalışmaların bir an bitirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasında şunları kaydetti:

"Hedefimiz ana caddeler üzerindeki çalışmaları bir an önce bitirmek. Tabi ben önce Kırşehir'e sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Altyapı kolay bir iş değil. Biz de belediye olarak bu süreçte çok yoğun çalıştık.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Mayıs sonunda inşallah açacağız. Çok önemli bir yatırım. Her zaman söylüyorum. Eğer bir şehrin sanat ve kültür hayatı yoksa o şehir ölü şehirdir.

Biz ilk Aile Yaşam Merkezini açtığımızda acaba ilgi olur mu diye düşünüyorduk. Şuan da sıraya yazıyoruz kayıt olmak isteyenleri. Orda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şuana kadar 20 bin kişi faydalandı oradan. Şuan aktif olarak 7 bine yakın vatandaşımız kullanıyor orayı."

"Sanatsal ve kültürel kurslar belediye bünyesinde açılıyor"

Her türlü sanatsal kültürel kursların belediye bünyesinde açıldığını anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Gençlik merkezimiz bünyesinde her türlü kursu açıyoruz. Şimdi inşallah kültür sanat merkezi ile birlikte Kırşehir kültür ve sanat alanında bir çağ atlayacak.Kırşehir'e gelenler 'Ankara'da İstanbul'da böyle güzel bir kültür sanat merkezi görmedim' diyor. Bu da bizi gururlandırıyor.

Kırşehir her şeyin en iyisine layık. Güzler Evcil Hayvanlar Parkımız var. Orası da çok heyecanla beklediğim bir proje. Çocuklarımızın hepsi maalesef apartman çocuğu. Bu projeyle onlar doğayla iç içe olacak. Mayıs sonunda bitecek. Bağbaşı ketsel dönüşümün son etabı başladı. Bin 126 konutla bağbağı kentsel dönüşüm projemizi tamamlayacağız. Bir de Aile Yaşam Merkezi var orda. Kale'deki çalışmaları kurul durdurmuştu. İzinleri aldık. Düzenlemeleri bitirdikten sonra kaleyi de kullanıma açacağız. Uzun çarşımızın düzenlemesinin ihalesini yaptık. İnşallah uzun çarşıyı canlı, hareketli bir şekilde göreceğiz. Sonra ikinci ve üçüncü çarşının projelerine geçeceğiz.

Terme'deki şelale park bitmek üzere. İnşallah orayı da kısa bir zaman içerisinde bitirmiş olacağız.

Ana ishale hattı projemiz var. Kırşehir'li hanımların en çok şikayet ettikleri sularımızın kireçli olması dolayısıyla 3 tane de kireç arıtma sistemi olacak. Sularımız arıtıldıktan sonra şebekeye verilecek.

Cephe düzenlemelerine başladık. Tüm cepheleri düzenliyoruz. İnşallah bu çalışma Kırşehir'in çehresini değiştirecek. Şehir merkezinde çok ciddi düzenlemeler yapacağız. Ben her zaman söylüyorum. Halkın istikamet çizmediği siyasetçiler gemiyi karaya oturtmaya mahkumdur.

Biz sürekli vatandaş ile iç içeyiz. Doğduğumuz büyüdüğümüz içinde yaşadığımız şehre kalıcı eserler bırakmak için çalışıyoruz. Tabi bizim bu hizmetleri yapmak gibi bir görevimiz var ama bunun yanında halkımızla istişare etmek, siyasi konularda da ülkeyi ilgilendiren konularda da tecrübelerimiz paylaşmak, bilgi birikimimizi halkla paylaşmak gibi bir görevimiz var" diye konuştu.

