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Büyükşehirden engeliler haftası için stand-up etkinliği

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:04
Büyükşehirden engeliler haftası için stand-up etkinliği
Büyükşehirden engeliler haftası için stand-up etkinliği

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir etkinlik düzenledi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından engeliler haftası kapsamında düzenlenen "Gülmek Engel Tanımaz, O Halde Gülüşmek Üzere" adlı stand-up gösterisi büyük ilgi gördü. Adalet Parkı'nda düzenlenen "Gülmek Engel Tanımaz, O Halde Gülüşmek Üzere" adlı stand-up gösterisine, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, engelliler ve vatandaşlar katıldı. Başarılı performansı ile büyük beğeni toplayan komedyen Ömer Akbaba izleyenlere bol kahkahalı bir gece yaşattı.
Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, etkinlik ile farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Bizim bir hayat felsefemiz var. İnsanların fiziki engelleri bizim için önemli değil. Yeter ki, gönüllerimiz ve yüreklerimiz engelli olmasın diyoruz. Dolayısı ile engelli kardeşlerimiz ile birlikte hep beraber şehrimizde huzur içerisinde, ülkemizde de güzellikler içerisinde yaşamayı arzu ediyoruz" dedi.
(MT-

15.05.2017 15:04:25 TSI
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