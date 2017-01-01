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Minik satranççılara ödül



(Fotoğraflı)



Fatih Ak

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen Bursa 10 Yaş Altı UKD Satranç Turnuvası sona erdi.

Osmangazi Belediyesi Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde düzenlenen Bursa 10 Yaş Altı UKD Satranç Turnuvası'na Bursa genelinden 138 sporcu müracaat etti. 7-8-9 ve 10 yaş gruplarında kız ve erkekler olmak üzere toplam 8 kategoride mücadele eden sporcular, birbirinden çekişmeli karşılaşmalara imza attı. 2 gün süren turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, takdim etti.

Yarışmaya katılan genç satranççıları tebrik eden Mustafa Dündar, "İlçemize kazandırdığımız spor tesislerimiz, her branştan spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bursa 10 Yaş Altı UKD Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yapan Ertuğrul Sağlam Spor Tesisi, tenis branşı için inşa edilmiş olsa da satranç sporu için de hizmet veriyor. Satranç, çocuklarımızın zihninin gelişimine katkı sağlayan önemli bir spor dalı. Son yıllarda ülkemizde satranç sporu oldukça yaygınlaştı. Özellikle çocuklarımızı erken yaşlarda satranç ile tanıştırmak çok önemli. Bugün burada ödül törenini gerçekleştirdiğimiz turnuvaya 138 çocuğumuz katıldı. Bu, güzel bir rakam" dedi.

(MŞ)



15.05.2017 15:06:23 TSI

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