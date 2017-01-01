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Demircililer Keşkek Şenliğinde buluştu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:05
Demircililer Keşkek Şenliğinde buluştu
Demircililer Keşkek Şenliğinde buluştu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi ile Demircililer Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin ortaklaşa Karaağaçlı Mahallesi Alparslan Türkeş Mesire alanında düzenlediği Hıdırellez ve Keşkek Şenliğinde Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Demircili vatandaşlarla bir araya geldi. Şehzadeler Belediyesi olarak hemşehri derneklerini önemsediklerini ifade eden Başkan Çelik bu tür organizasyonlarda derneklere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Karaağaçlı Mahallesi Alparslan Türkeş Mesire alanında düzenlenen Hıdırellez ve Keşkek Şenliğinde Demircili vatandaşlar ile bir araya geldi.
Şehzadeler Belediyesi olarak Hemşeri Derneklerine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Çelik "Bugün burada Demircililer Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte bir Hıdrellez ve Keşkek şenliği gerçekleştiriyoruz. Bu şenliği geçtiğimiz yıl da birlikte yapmıştık. Biz Şehzadeler Belediyesi olarak hemşehri derneklerimizi önemsiyor, onlara büyük bir değer veriyoruz. Hepimizi bu güzel şehir Manisa'da yaşıyoruz. Ancak gerek ilçelerimizden gerekse Anadolu'nun farklı şehirlerinden gelerek Manisa'da yaşayan kardeşlerimiz kendi kültürlerini ve geleneklerini de unutmasın ve yaşatsınlar istiyoruz. Çünkü biz hep birlikte bir Manisa'yız. Yurdumuzun dört bir yanında çeşitli gelenekler ve örfler var, bunları şehrimize taşıyarak yaşatalım. Tüm bunlar şehrimizin zenginliğine zenginlik katsın istiyoruz. Bu nokta da göreve geldiğimizden beri hemşehri derneklerimiz ile hep yakın ilişkilerimiz oldu. Birçok derneğimiz ile ortak etkinlikler düzenlediğimiz gibi Demircili kardeşlerimiz ile de Hıdırellez ve Keşkek şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Burada yapılan bu şenlikte biz Şehzadeler Belediyesi olarak hemşehrilerimize keşkek ikramında bulunuyoruz, değerli sanatçımız Ahmet İnce ekibiyle birlikte sizleri eğlendirmeye gayret gösteriyor. Şehzadeler Belediyesi olarak bu organizasyonda biz üzerimize düşen ne varsa hepsini yerine getiriyoruz. İkram ettiğimiz keşkeklerden yiyenler şifa bulsunlar inşallah. Demircili hemşehrilerimiz keşkek yapımını çok iyi biliyor. Demirci'nin insanları vatanına milletine bayrağına sadık insanlardır." dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Çelik ve beraberindekiler, mesire alanını dolduran vatandaşlara keşkek ikramında bulundu.
Düzenlenen şenliğe Başkan Çelik'in yanı sıra Demircililer Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yüksel Ülker ve çok sayıda Demircili vatandaş katıldı.
(SC-Y)

15.05.2017 15:05:53 TSI
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