İzmit parkları mevsimlik çiçeklerle süslendi
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit merkezde bulunan Sabri Yalım Parkı'na mevsimlik çiçekler dikildi.
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, park içinde bulunan 3 adet kalp şeklindeki taglara küçük saksılar halinde begonya, petunyadan oluşan toplam 3 bin 200 adet çiçek konuldu. Sabri Yalım Parkı'nda mevsime bağlı olarak genel çalışma yapıldığı, toprak yenileme, oyun grup alanının zemin yenilemesinin de yapıldığı kaydedildi.
(İG-GY-Y)
15.05.2017 15:06:22 TSI
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