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ERVAK Gençlik Komisyonu, 100 öğrenciye unutulmaz bir gün yaşattı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:07
ERVAK Gençlik Komisyonu, 100 öğrenciye unutulmaz bir gün yaşattı
ERVAK Gençlik Komisyonu, 100 öğrenciye unutulmaz bir gün yaşattı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Gençlik Komisyonu bu yıl 2'ncisini düzenlediği etkinlikte hayatında hiç ata binmeyen ve tabyaları gezme fırsatı olmayan 100 öğrenciyi tarihe yolculuk ettirdi.
Atatürk Üniversitesi ve 50. Yıl Ortaokulu öğrencileri Araştırmacı Yazarlar Abdurrahman Zeynal ve Ömer Faruk Kızılkaya'nın mihmandarlığında, Aziziye, Mecidiye, Şivişli, Uzun Ahmet ve Tafta tabyasını gezdi. Aziziye Tabyası'yla başlayan gezide Nene Hatun'un kabri ziyaret edilerek Fatiha okundu. Ardından Araştırmacı Yazar Abdurrahman Zeynal, öğrencilere Aziziye Zaferi ve Erzurum halkının kahramanlık öyküsünü anlattı. Sırayla, Mecidiye, Sivişli, Uzun Ahmet ve en son Tafta Tabyası ziyaret edildi. Öğrencilere her tabyanın ayrı ayrı kuruluş yılı ve ne amaçla kullanıldığı anlatıldı. Ardından Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na bağlı Atlı Cafe'de öğrenciler ata bindi. Korku ve heyecanı bir arada yaşayan öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı.
Daha önce tabyaların ne olduğunu bilmediğini dile getiren 50. Yıl Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Zehra Tepe, "Tabyalar gezisi çok güzeldi. Daha önce hiç gelmemiştim. Hep duyuyorduk Tabyaların ismini ama ne oldukları hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Bugün gezme fırsatı bulduk. Bina yapıları farklı aynı filmlerdeki gibi. Buralarda dedelerimiz düşmanla savaştığını ve şehrin buralardan korunduğunu yeni öğrendim. Ardından ata binme fırsatı bulduk. Çok zevkliydi ata binmek. Hayatımın en mutlu anlarından birini yaşadım. İlk başta biraz korktum ama binince korkum kalmadı. Hem tabyaları gezdik, hem de ata bindik, tarih dolu bir gün yaşadık" diye konuştu.
50. Yıl Ortaokulu Müdürü Selami Topaloğlu da, "Bizim bölgemizdeki çocuklar için bu tarz ekinlikler önemli. Bugün öğrencilerimiz tabyaları görüp, bilgi edindi. Uygulamalı bir eğitim olduğu için çocuklar bunu asla unutmayacaklar. Ardından öğrencilerimiz ilk kez ata binmenin mutluluğunu da yaşadılar. Bize bu fırsatı sunan ERVAK' a teşekkür ediyorum" dedi.
Tabyalar gezisini bu yıl 2'nci kez düzenledik ve ileri ki dönemlerde de bu tarz geziler düzenleyeceklerini belirten ERVAK Gençlik Komisyonu Başkanı Emre Çomaklı, "Hedefimiz tüm öğrencilerimize tabyaları ve diğer tarihi mekanları gezdirip, bu yerler hakkında bilgilendirmek" ifadelerini kullandı.
(ÖB-ÖB-Y)

15.05.2017 15:07:03 TSI
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