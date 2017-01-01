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MHP İl Başkanı Baki Ersoy adaylığını açıkladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:09
MHP İl Başkanı Baki Ersoy adaylığını açıkladı
MHP İl Başkanı Baki Ersoy adaylığını açıkladı
- Ersoy: "Söz konusu partimiz olunca tüm dertlerimizi unuturuz"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Baki Ersoy, pazar günü yapılacak olan kongrede yeniden aday olduğunu açıkladı.
MHP İl Binası'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan MHP İl Başkanı Baki Ersoy, 16 ilçenin kongresini tamamladıklarını ve yapılan kongreleri başarılı bir şekilde sonuçlandırdıklarını kaydetti. Ersoy, "Ülküdaşlarımız tek aday üzerinde anlaşıp büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiği toylarımız dosta güven vermiş, Türklük hasımlarına korku salmıştır. 16 ilçe teşkilatımız MHP'nin iktidarı hedefi etrafında tel vücuttur" dedi.
Gerçekleştirilen ilçe kongrelerinde birlik ve beraberliğin kazandığını kaydeden Başkan Ersoy, yapılacak olan il kongresinde de yine birlik ve beraberliğin kazanacağını belirtti. Ersoy, "Şahsımın il başkanlığında birbirinden değerli dava arkadaşlarımla birlikte göreve geldiğimiz 8 Şubat 2015 tarihinden günümüze kadar iki genel seçim ve bir referandum süreci yaşadık. Çok şükür hepsinden alnımızın akıyla çıktık. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak adına gecemizle, gündüzümüzle çalıştık. Ailelerimizden ve işlerimizden fedakarlıklar yaptık. Söz konusu partimiz olunca tüm dertlerimizi unuttuk. Değerli dava arkadaşlarımızla birlikte sırt sırta, omuz omuza mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

"Liderimizin yanında saf tuttuk"
Ersoy, "Özellikle 1 Kasım seçimleri sonrasında baş gösteren 16 Nisan referandum süreci ve sonrasında da devam eden partimizi hedef alan saldırılara maruz kaldık. O günden bugüne MHP Kayseri İl Teşkilatı'nın neferleri olarak liderimizin yanında saf tuttuk. Her platformda haklılığımızı savunduk. Her türlü mücadeleyi verdik. Yılmadık ve yıkılmadık. 'Burası Kayseri, burada oyun bozulur' dedik ve dik duruşumuzla 15 Temmuz gecesi alçaklıkta sınırlarının olmadığını öğrendiğimiz FETÖ'cü hainlerinin desteklediği kuklalara partimizi ve ülkemizi teslim etmeyeceğimizi gösterdik. Liderimizin 'MHP bitti diyenlere Kayseri İl Teşkilatımız Türkiye'de ilk kongreyi yaparak gerekli dersi vermiş ve ilk ilçe kongresinden son ilçe kongresine kadar tek adaylı olarak kongrelerini tamamlayarak büyük bir başarı elde etmiştir' sözleriyle övgüsüne mazhar olan teşkilatımız, il kongremiz aracılığıyla aynı dersi tekrarlayacağına inancım tamdır" şeklinde konuştu.
(AG-SK)

15.05.2017 15:09:54 TSI
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