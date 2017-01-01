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Süleymanpaşa Belediyesinin Anneler Günü Kahvaltıları başladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:12
Süleymanpaşa Belediyesinin Anneler Günü Kahvaltıları başladı
Süleymanpaşa Belediyesinin Anneler Günü Kahvaltıları başladı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesinin her yıl Anneler Günü'nü takip eden günlerde farklı mahallelerde gerçekleştirdiği Anneler Günü Kahvaltıları başladı. Kahvaltı etkinliğinin ilk durağı köy statüsünden dönüşen Yağcı Mahallesi oldu.
Yağcı Mahallesi sakini kadınlar, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, eşi Belgin Eşkinat ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral ile birlikte muhtarlık önünde kahvaltı ettiler. Kahvaltıda katılımcılara canlı çiçek hediye edildi.

"Bir gün değil her gün anneler günü"
Başkan Eşkinat, kahvaltıda yaptığı konuşmada tüm kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak, "Öncelikle herkese afiyet olsun. Süleymanpaşa Belediyesi olarak her yıl Anneler Günü'nü izleyen günlerde farklı mahallelerimizde, özellikle köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde bu kahvaltıları organize ediyoruz. Bizim için sadece bir gün değil, her gün anneler günüdür. Sizlere çiçek hediye ediyoruz. Biliyorum ki bizlerden bir hatıra olarak o çiçeklere de evlatlarınız gibi bakacaksınız. Hepinizin Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
(YG-MEF-Y)

15.05.2017 15:12:24 TSI
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