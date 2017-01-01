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Başkan Gürlesin Şehit ve Engellilerin anneleriyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, anneler gününde ilçede bulunan şehit anneleri ve engelli anneleri ile bir araya gelerek, bu günde onları yalnız bırakmadı.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, anneler günü nedeniyle şehit ve engelli anneleriyle düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Annelerin Pamukkale-Karahayıt gezisinin ardından, annelerle yemekte bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, annelerle her daim birlikte olmak istediklerini söyledi.

Düzenlenen yemek programına Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kaya, belediye meclis üyeleri, şehit ve engelli anneleri katıldı.

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin en önemli emanetleri olan ailelerini yalnız bırakmadıklarını ifade eden Başkan Gürlesin, "Pamukkale Belediyesi olarak, sadece bir gün değil 365 gün hatırlanması gereken annelerimizin bu özel gününe daha da anlam katmak istedik. Bizlerin birlik, beraberliği, kardeşliği ve huzurumuz için canlarını feda eden polisimizin, askerlerimizin bizlere emanetleri olan aileleri ile bir arada olmak istedik. Aynı zamanda şefkatiyle, merhametiyle evlatlarının her daim yanında olan engelli vatandaşlarımızın ailelerini de unutmayarak bu güzel günde onları da aramızda görmek istedik. Bugünün anlamına yakışır şekilde, önce ailelerimize özel gün boyu süren Pamukkale ve Karahayıt gezisi düzenledik. Öncelikle başta İl jandarma Komutanımız Albay Cengiz Yıldız'a, Belediye Başkan Yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, şehitlerimizin ailelerine, engelli çocuklarımızın ailelerine yani gecemize katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yemek sonrası ailelerle hatıra fotoğrafı çektiren Gürlesin, annelere günün anısına hediye takdim etti.

(MT-



15.05.2017 15:14:28 TSI

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